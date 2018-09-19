Пермяк выиграл в лотерею 7 миллионов рублей

Пермяк выиграл в лотерею 7 млн. рублей. Почему победитель отметил именно эти числа в билете и как он распорядится многомиллионным состоянием, станет известно после того, как он обратится за выигрышем. Согласно статистике государственных лотерей, победитель оказался восьмым лотерейным миллионером Пермского края в этом году. Всего с начала года 76 пермяков стали обладателями выигрышей от 100 000 рублей. Максимальная сумма выигрыша, которую получил житель Прикамья, составила 36 111 720 рублей.