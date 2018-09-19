В Перми стартует чемпионат края по плаванию

С 19 по 20 сентября в спортивном комплексе "Олимпия" пройдёт чемпионат Пермского края по плаванию. В состязаниях примут участие более 200 сильнейших спортсменов региона из Перми, Березников, Соликамска, Осы, Краснокамска, Горнозаводска и Звёздного. За призы соревнований будут бороться мужчины 2005 года рождения и старше и женщины 2006 года рождения и старше с уровнем подготовки не ниже III спортивного разряда. На старт краевого чемпионата выйдут сильнейшие пловцы региона: мастера спорта международного класса Дарья Муллакаева и Мария Баклакова, призеры российских первенств Екатерина Сорокина, Руслан Садыков, Юрий Шарыкин. Спортсмены будут соревноваться на дистанциях от 50 до 1500 метров в индивидуальных видах программы и разыграют 32 комплекта наград. Официальное открытие соревнований состоится 19 сентября, тогда же пройдут заплывы. По итогам Чемпионата определятся пловцы, которые будут представлять Пермский край в состязаниях на уровне Приволжского федерального округа и Российской Федерации во второй половине 2018 года.