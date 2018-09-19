Вторая жизнь мусора
В Лысьве будет построен современный комплекс по обращению с отходами - «ЭкоТехноПарк Лысьвенского городского округа». Запуск объекта в эксплуатацию будет поэтапным: до конца 2019 г. начнет работу первая карта участка захоронения отходов; затем появится первый мусоросортировочный комплекс и комплекс по заготовке и хранению вторичного сырья; к концу 2025 г. будет запущен участок компостирования отходов. Торжественное подписание Концессионного соглашения на создание Комплекса состоялось в администрации Лысьвы. Соглашение будет действовать в течение 30 лет. Этот срок покрывает полный жизненный цикл объекта – от строительства и запуска в эксплуатацию до закрытия и рекультивации участков захоронения. Концессионер: компания «Буматика», создавшая «Экотехнопарк Краснокамского муниципального района». До сих пор он является уникальным для России комплексом по переработке и обезвреживанию. новый комплекс будет обслуживать Лысьвенский, Чусовской, Губахинский, Горнозаводский, Гремячинский районы. Он позволит решить многие проблемы с отходами в этих территориях.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Городу нужны новые бассейны
Пострадавший от взрыва газа дом полностью восстановят к 20 октября
В Чайковском ЗАГСе работают курсы для молодых родителей
Дольщиков защитит Прокуратура
Сдай макулатуру – спаси дерево!
В селе Лобаново пройдет Фестиваль им. Александра Невского
В Музее пермских древностей отмечают День рождения мамонта
Россия выбирает Народного участкового
Пермские ученые пересчитают замурованные в асфальт деревья
В Перми откроется англоязычный детский сад
Добавить комментарий: