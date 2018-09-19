Вторая жизнь мусора

В Лысьве будет построен современный комплекс по обращению с отходами - «ЭкоТехноПарк Лысьвенского городского округа». Запуск объекта в эксплуатацию будет поэтапным: до конца 2019 г. начнет работу первая карта участка захоронения отходов; затем появится первый мусоросортировочный комплекс и комплекс по заготовке и хранению вторичного сырья; к концу 2025 г. будет запущен участок компостирования отходов. Торжественное подписание Концессионного соглашения на создание Комплекса состоялось в администрации Лысьвы. Соглашение будет действовать в течение 30 лет. Этот срок покрывает полный жизненный цикл объекта – от строительства и запуска в эксплуатацию до закрытия и рекультивации участков захоронения. Концессионер: компания «Буматика», создавшая «Экотехнопарк Краснокамского муниципального района». До сих пор он является уникальным для России комплексом по переработке и обезвреживанию. новый комплекс будет обслуживать Лысьвенский, Чусовской, Губахинский, Горнозаводский, Гремячинский районы. Он позволит решить многие проблемы с отходами в этих территориях.