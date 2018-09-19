Городу нужны новые бассейны
Работы по строительству бассейна на улице Сысольской в Кировском районе Перми планируется закончить в октябре этого года. Бассейн строится по заказу горадминистрации. Здание бассейна будет одноэтажным с цокольным этажом, общая площадь составит полторы тысячи кв. метров. В здании разместятся плавательная чаша, спортивный зал, зал сухого плавания, медкабинет. Размер чаши составит 25 на 11 метров. Подрядная организация ООО «Полярис» приступила к работе в августе прошлого года. За это время смонтирована коробка здания, мягкая кровля и кровля из сэндвич-панелей, обустроены наружные сети. Сейчас подрядная организация ведет отделочные работы, устанавливаются двери, вентилируемый фасад, проводятся электромонтажные работы. С вводом в эксплуатацию объекта у жителей Кировского района появится долгожданный плавательный бассейн, отвечающий современным требованиям.
Кроме того, в этом году будет введен в эксплуатацию бассейн по улице Транспортной, 7, которой строит АО «ПЗСП». Здесь также будет плавательная чаша, тренажерный зал, зал единоборств.После окончания строительства спортивный комплекс планируется выкупить в муниципальную собственность. Ввести объект в эксплуатацию запланировано в 4 квартале этого года.
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