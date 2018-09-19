Пострадавший от взрыва газа дом полностью восстановят к 20 октября
Жильцы пострадавшего подъезда по улице Свиязева, 50/1 возвращаются в свои квартиры. 23 мая там произошел взрыв бытового газа. Администрация Перми совместно с Фондом капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае провели ремонтно-восстановительные работы. В подъезде №3 были выполнены детально-инструментальное обследование несущих конструкций, их демонтаж и аварийно-восстановительные работы, а также диагностика и аварийно-восстановительные работы газопровода, ремонт пострадавших квартир. Подключение газа планируется произвести до конца сентября. В минувшую субботу в отремонтированные квартиры с 3-го по 5-й этажи уже вернулись жильцы. Сейчас продолжаются ремонтные работы в четырех квартирах на 1-м и 2-м этажах. Завершить их планируется к 20 октября.
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