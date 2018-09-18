В Чайковском ЗАГСе работают курсы для молодых родителей
В Чайковском ЗАГСе начинают работу курсы для молодых родителей "7 секретов счастливых отношений". На курсах разбирают типичные ошибки, формируют основы позитивного и осознанного родительства. Ранее занятия проводились на базе городской школы №11, и их уже успели посетить 73 жителя Чайковского района. Курсы для начинающих родителей "7 секретов счастливых отношений" проводятся в рамках проекта "Учимся быть родителями" с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Занятия проходят по понедельникам и средам в 18:30.
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