В Чайковском ЗАГСе работают курсы для молодых родителей

В Чайковском ЗАГСе начинают работу курсы для молодых родителей "7 секретов счастливых отношений". На курсах разбирают типичные ошибки, формируют основы позитивного и осознанного родительства. Ранее занятия проводились на базе городской школы №11, и их уже успели посетить 73 жителя Чайковского района. Курсы для начинающих родителей "7 секретов счастливых отношений" проводятся в рамках проекта "Учимся быть родителями" с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Занятия проходят по понедельникам и средам в 18:30.