Дольщиков защитит Прокуратура

В Прокуратуре Пермского края работает «горячая линия» по вопросам защиты прав участников долевого строительства и выявления «потенциально» проблемных объектов. Обращения принимаются по телефону (342) 212-64-94 ежедневно с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. Линия будет работать до 28 сентября включительно.