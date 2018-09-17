Дольщиков защитит Прокуратура
В Прокуратуре Пермского края работает «горячая линия» по вопросам защиты прав участников долевого строительства и выявления «потенциально» проблемных объектов. Обращения принимаются по телефону (342) 212-64-94 ежедневно с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. Линия будет работать до 28 сентября включительно.
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