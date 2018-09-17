Сдай макулатуру – спаси дерево!
В Пермском крае с 17 сентября по 19 октября пройдет Эко-марафон "ПЕРЕРАБОТКА" «Сдай макулатуру – спаси дерево!». Акция проходит в виде соревнований между районами и городами Прикамья.
К участию приглашают все учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании, и другие учреждения всех населенных пунктов Пермского края.
Для этого нужно собрать ненужную макулатуру (необходимо собрать более 300 кг макулатуры в одном месте - это 6 стопок бумаги А4 высотой 120 см или около 850 книг, не имеющих литературной ценности), далее оставить заявку на официальном сайте акции www.сдай-бумагу.рф. Прием заявок осуществляется в течение всей акции.
Акция проводится при поддержке Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края и Краудфандинг проекта «Подари Дерево» (www.подари-дерево.рф).
Оргкомитет акции: +7 (906) 371-57-96, е-mail акции: 159@sdai-bumagu.com
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