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← В Музее пермских древностей отмечают День рождения мамонта

В селе Лобаново пройдет Фестиваль им. Александра Невского

храм

16 сентября  уже в шестой раз пройдет Духовно-исторический Фестиваль имени Александра Невского на территории Храма святого благоверного великого Александра Невского в селе Лобаново Пермского района.  Ежегодно фестиваль собирает до 1000 участников. В этом году Храму Александра Невского исполняется 105 лет. Основные события Фестиваля: именинный флешмоб «Александрова встреча»; торжественное открытие арт-объекта «Семейные ценности», посвященного 105-летию Храма; концертная программа творческих коллективов, которые приедут со всего Прикамья, в том числе фольклорных и коллективов духовного песнопения «Во славу князя Великого»; театрализованный конкурс среди организаций Лобановского поселения: с. Лобаново, п. Мулянка, с. Кояново на знание истории и традиций территории поселения. Гости смогут принять участие в  мастер-классах по изготовлению народных кукол, ткачеству, изготовлению пряников, резьбе по дереву, колокольному звону; организована краеведческая «бродилка» для детей и  молодежи «Столбовая верста»- выставка-продажа народных ремесел «Прикамские украсы»; торговые ряды с участием местных мастеров и гостей  ремесленников из Пермского, Соликамского, Кунгурского районов и Перми; «Хлебосольная поляна» - угощение всех гостей праздника печёной картошкой, солёным салом и огурцами, а также ягодными морсами. Шестой Духовно-исторический фестиваль имени Александра Невского пройдет завтра с 12 до  15 часов в селе Лобаново на территории храма. Приглашаются все желающие.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Культура

Опубликовано: 15.09.2018 в 17:11 в рубрике - Радио Пермского края

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