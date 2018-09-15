В селе Лобаново пройдет Фестиваль им. Александра Невского
16 сентября уже в шестой раз пройдет Духовно-исторический Фестиваль имени Александра Невского на территории Храма святого благоверного великого Александра Невского в селе Лобаново Пермского района. Ежегодно фестиваль собирает до 1000 участников. В этом году Храму Александра Невского исполняется 105 лет. Основные события Фестиваля: именинный флешмоб «Александрова встреча»; торжественное открытие арт-объекта «Семейные ценности», посвященного 105-летию Храма; концертная программа творческих коллективов, которые приедут со всего Прикамья, в том числе фольклорных и коллективов духовного песнопения «Во славу князя Великого»; театрализованный конкурс среди организаций Лобановского поселения: с. Лобаново, п. Мулянка, с. Кояново на знание истории и традиций территории поселения. Гости смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению народных кукол, ткачеству, изготовлению пряников, резьбе по дереву, колокольному звону; организована краеведческая «бродилка» для детей и молодежи «Столбовая верста»- выставка-продажа народных ремесел «Прикамские украсы»; торговые ряды с участием местных мастеров и гостей ремесленников из Пермского, Соликамского, Кунгурского районов и Перми; «Хлебосольная поляна» - угощение всех гостей праздника печёной картошкой, солёным салом и огурцами, а также ягодными морсами. Шестой Духовно-исторический фестиваль имени Александра Невского пройдет завтра с 12 до 15 часов в селе Лобаново на территории храма. Приглашаются все желающие.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
В Музее пермских древностей отмечают День рождения мамонта
Россия выбирает Народного участкового
Пермские ученые пересчитают замурованные в асфальт деревья
В Перми откроется англоязычный детский сад
Пермские гимназисты получили доступ в Российскую государственную библиотеку
«Флаэртиана» «снимает сливки»
Чусовской мост ремонтировали под покровом ночи
В Прикамье нашли желающего на выпрямление дороги к аэропорту
Кросс нации: на забег выйдут тысячи пермяков
Платим в Фонд, где наш ремонт?
Добавить комментарий: