В Музее пермских древностей отмечают День рождения мамонта
15 сентября в Музее пермских древностей отметят День рождения знаменитого пермского мамонта. Не один десяток лет это один из самых любимых пермяками экспонатов, «визитная карточка» музея.
Мамонт был найден весной 1927 года в Верещагинском районе. Обнаружили древнего обитателя Земли дети. Они играли на берегу реки и приняли бивни мамонта за корни деревьев. Даже пытались их пилить, но не смогли. В течение лета были проведены раскопки под руководством геолога Екатерины Пермяковой, а в сентябре 1927 года кости скелета мамонта были доставлены в Пермь. Общий вес находки составил порядка 20 пудов – более 320 кг. В пермском музее отмечать день рождения мамонта стало доброй традицией.
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