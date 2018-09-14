Россия выбирает Народного участкового

Стартовал первый региональный этап ежегодного всероссийского конкурса МВД России "Народный участковый". Жителям Пермского края предстоит выбрать сотрудника, который наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции и проголосовать за него. По итогам онлайн-голосования определятся 10 претендентов на победу. В дальнейшем борьба за звание лучшего среди них развернется с 7 по 16 октября, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.