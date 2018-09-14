Пермские ученые пересчитают замурованные в асфальт деревья

Ученые ПГНИУ обновляют базу данных по зелёным насаждениям Перми. Исследования помогают определить, сколько и каких деревьев произрастает в городе, выявлять опасные посадки и "запечатанные деревья". Полная "База данных по зелёным насаждениям" Перми создана в 2012 году, но её необходимо постоянно обновлять. Чтобы сделать выводы о состоянии зелёных насаждений в конкретном районе, учёные собирают большой объём информации: какие деревья растут в районе, их возраст, диаметр ствола, высоту, имеющиеся повреждения. Для этого используют визуальные и инструментальные методы оценки. Оказалось, что в городе есть множество мест, где деревья "замурованы" в асфальт или окружены плиткой. Например, в Ленинском районе зафиксировано 420 "запечатанных деревьев". Летом 2018 года сотрудники Пермского университета обновляли данные о деревьях Свердловского района. Уже обновлена база Ленинского и Дзержинского районов. По результатам обследования готовятся рекомендации в администрацию районов и города, в первую очередь по деревьям, которые нуждаются в сносе.