В сентябре в Перми откроется англоязычный детский сад,- сообщает издание "Текст". Ежедневно в саду будет создаваться билингвальная среда. Это значит, что одну половину дня будут работать преподаватели на русском языке, другую половину - на английском, и это будут носители языка. Иностранный педагог будет делать то же, что и обычный воспитатель - вести занятия, играть в игры, собирать детей на прогулку и т.д. "Иностранным педагогам запрещено говорить по-русски, английский будет единственным языком, на котором дети будут говорить 50% времени. Такая ситуация способствует преодолению робости и является погружением в языковую среду. Постоянно общаясь с носителем языка, ребенок будет воспринимать английский, как второй родной, и затем у него не будет проблем с его изучением ни в школе, ни в вузе", - утверждают организаторы. Детский сад будет работать по итальянской методике Реджио Эмилии, которая широко распространена в Европе и Израиле. В англоязычный детский сад будут приниматься дети в возрасте от 2,5 до 6 лет, посещение платное. Он будет работать по адресу ул. Вильвенская, 2.