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← «Флаэртиана» «снимает сливки»

В Перми откроется англоязычный детский сад →

Пермские гимназисты получили доступ в Российскую государственную библиотеку

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Для пермских школьников Российская государственная библиотека откроет полный доступ к материалам виртуального читального зала. в гимназии №2 состоялось торжественное открытие, в котором приняли участие представители Российской государственной библиотеки, министерства культуры  и министерства образования и науки Пермского края и департамента образования администрации Перми, а также специалисты краевой библиотеки им. Горького. Открытие в гимназии виртуального читального зала Российской библиотеки позволит учащимся иметь постоянный доступ к новейшим исследованиям российских ученых, глубже изучить тот или иной предмет, выбрать профессию или высшее учебное заведение. Для педагогического состава гимназии наличие такого доступа означает возможность использования в повседневной учебной практике актуальных методик и разработок в сфере педагогических и психологических наук. 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 14.09.2018 в 11:52 в рубрике - Радио Пермского края

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← «Флаэртиана» «снимает сливки»

В Перми откроется англоязычный детский сад →

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