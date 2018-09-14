Пермские гимназисты получили доступ в Российскую государственную библиотеку





Для пермских школьников Российская государственная библиотека откроет полный доступ к материалам виртуального читального зала. в гимназии №2 состоялось торжественное открытие, в котором приняли участие представители Российской государственной библиотеки, министерства культуры и министерства образования и науки Пермского края и департамента образования администрации Перми, а также специалисты краевой библиотеки им. Горького. Открытие в гимназии виртуального читального зала Российской библиотеки позволит учащимся иметь постоянный доступ к новейшим исследованиям российских ученых, глубже изучить тот или иной предмет, выбрать профессию или высшее учебное заведение. Для педагогического состава гимназии наличие такого доступа означает возможность использования в повседневной учебной практике актуальных методик и разработок в сфере педагогических и психологических наук.