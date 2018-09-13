«Флаэртиана» «снимает сливки»

18-й Международный фестиваль документального кино "Флаэртиана -2018", который придуман и проходит в Перми, вышел на финишную прямую. Он пройдёт с 14 по 20 сентября на площадке киноцентра "Премьер". Программа сформирована и официально представлена на официальном сайте фестиваля. Всего оргкомитет фестиваля получил 839 заявок из более чем 20 стран. Традиционно в программе фестиваля Флаэртиана 3 конкурса : Международный, национальный "Российская Флаэртиана" и студенческий. Кроме того, зрители увидят фильмы внеконкурсной программы - всего больше сотни картин. Среди документальных картин будет 6 мировых, 6 международных и 17 российских премьер. Во внеконкурсную программу войдут специальные показы, фильмы членов жюри и программы фестивалей-партнёров. А также ретроспектива свердловской киностудии, юбилейная ретроспектива фильмов Борса Караджева, пермские премьеры и др. Откроет 18-й фестиваль "Флаэртиана" эстонский фильм "Хрупкий мир" - киноэссе о столкновении природы и цивилизации. Также в этом году пройдёт крупнейший питчинг "Флаэртина-Форум" с участием режиссёров и продюсеров.

Павел Печёнкин, президент фестиваля, рассказывает: "Это самая большая "Флаэртиана", которую нам удалось собрать. Опять же, благодаря президентскому гранту и деньгам Министерства иностранных дел Германии. Это очень крупное событие для мира, а в России самое крупное. Хотя много питчингов уже проводится, но мы собираем сливки, и лучшие проекты приезжают к нам.

А по количеству фильмов?

Павел Печёнкин, президент фестиваля: "Примерно одно и то же. Количество фильмов зависит не от возможности наших залов. У нас определённая формула отбора, это не про ушедших и живших когда-то людей, а про настоящих людей, которые живут с нами вместе. Таких фильмов в мире снимается достаточно много, но недостаточно, чтобы мы могли до бесконечности включать их в программу. Нужно посмотреть по аннотациям, что вам ближе сейчас, и тогда фильм вам не только понравится, но вы сможете найти какое-то откровение в этом фильме, и он может перевернуть вашу жизнь".

"Флаэртиана 2018" - часть фестиваля "Пермский период. Новое время", проводится при поддержке Министерств культуры России. А также Пермского края. Говорит заместитель министра культуры Пермского края Марина Илюхина.

Марина Илюхина, заместитель министра культуры Пермского края: "Флаэртиана сегодня является очень мощными интересным событием в рамках культурной политики Пермского края, и 18-й международный фестиваль сегодня говорит о том, что это проект, в котором организаторы вкладывают свои силы, сердце и душу. Никогда ничего не будет долго длиться, если к этому не приложить частичку себя. Каждое действие, которое будет происходить в рамках фестиваля, будет пронизано только желанием показать результаты творчества, при этом подарить тем, кто только встает на этот путь, возможность понять глубину документального кино и получить образовательные знания в этой части. Очень здорово, что появляется возможность поговорить и пообщаться на мастер-классах с мастерами эмоциями документального кино. Поэтому Министерство культуры Пермского края поддерживало и будет поддерживать данный проект".

Специально для фестиваля документального кино в Перми построены 2 павильона на площадке рядом с киноцентром "Премьер". Там будут проходить обсуждения, дискуссии, мастер-классы ведущих документалистов из России и зарубежья. Каждое из событий Флаэртианы - уникально. Главный координатор МКФ "Флаэртиана" Алина Стабровская обратила внимание на некоторые фильмы фестиваля.

Алина Стабровская, главный координатор МКФ "Флаэртиана": "В этом году у нас есть настоящий блокбастер - документальный фильм "Одинокая битва" Томаса Рида, участника международного конкурса. Это такая история столкновения человека и огромного государства, компании американского завода. Герой этого фильма тихий и аутентичный, как будто он выпал в Средневековье. Он сталкивается с тем, что на его землю претендует американский завод, приходит к нему на порог и хочет выкупить его землю. Это история, которая начинается с истории одного человека, разворачивается в большую детективную историю. Я очень советую всем этот фильм. Другой фильм, который я советую, это фильм польского режиссера "За пределом" Марты Прус. Она уже показывала этот фильм и в Кракове, и в Амстердаме. Это история чемпионки спортсменки о процессе ее восхождения к первой победе. Это фильм не только о спорте, но и о борьбе, об очень противоречивых отношениях с тренерами. Есть фильм о пожилых людях и, это жемчужина нашей программы, показ которого будет 20 сентября. Режиссёр встречается с жителями дома престарелых, с одной стороны, это такая примитивная убаюкивающая история, где каждый рассказывает свою историю жизни. Также у нас очень сильная российская программа. У нас много программ от партнеров из Чехии, из Германии, из Бельгии. Традиционно спрашивают о том, что подготовили для любителей театра, оперы и балета. Такие подарки тоже у нас есть, и это один из фильмов международного конкурса "Бобби Джин", танцовщицы, которая уезжает из Израиля, где она работала у культового хореографа, и начинает свой путь на стыке танца и современного искусства. Или, например, фильм из программы "Миллениум", фильм называется "Лишний билет". Это фильм о даме, которая каждый день ходит на театральные постановки, она живёт в Нью-Йорке и не пропускает ничего. У неё немного денег, но она делает всё возможное, чтобы попасть туда, где происходит настоящее искусство и театр. У нас есть фильм, который показывает семейные ценности и рассказывает о том, как люди живут в многодетных семьях, с приемными детьми, или те люди, которые вообще отказываются заводить детей. Или фильм "Чешский дневник" чешского режиссера, который рассказывает о том, в каких условиях работают люди. Это отправная точка, где возможна интересная дискуссия. Приходите, обращайтесь на сайт и смотрите программки. Мы вас очень ждем!".

18-я "Флаэртиана" впервые станет доступнее ещё большему числу поклонников документального кино. Партнёр фестиваля ДОМ.ру покажет порядка 15 лучших фильмов, представленных на "Фаэртиане" в этом году.