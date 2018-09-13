Чусовской мост ремонтировали под покровом ночи

До половины пятого утра было полностью закрыто движение по Чусовскому мосту. Выполнялись работы по бетонированию поврежденного участка моста. Утром на мосту восстановлено реверсивное движение по одной полосе.Одна из полос моста из-за дефекта асфальта была закрыта для движения 3 сентября. Предварительно, срок окончания ремонтных работ - 25 сентября. Возможно, дорожники успеют выполнить бетонирование раньше срока.