В Прикамье нашли желающего на выпрямление дороги к аэропорту

Краевые власти выбрали подрядчика, который будет реконструировать участок шоссе Космонавтов от реки Мулянка до аэропорта. Как сообщает региональный минтранс, аукцион на работы по выпрямлению этой дороги был признан несостоявшимся. На торги заявился только один участник - ООО «Асфальтобетонный завод № 1». Его заявка была оформлена по всем правилам и «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края заключил договор на выполнение работ с подрядчиком на сумму более 288 миллионов рублей. Сейчас подрядчик начал подготовительные геодезические работы. Напомним, что реконструкция подразумевает спрямление четырех участков шоссе Космонавтов. Работы должны завершиться во втором квартале 2019 года.