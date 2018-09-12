Кросс нации: на забег выйдут тысячи пермяков

Всероссийский день бега "Кросс нации 2018" обещает стать одним из самых популярных и значимых спортивных мероприятий в нашей стране. По сложившейся традиции оно пройдет во всех регионах России. Соревнования в Перми пройдут 15 сентября на территории лыжной базы "Динамо" по адресу улица Самаркандская 2. Участники могут выбрать дистанцию по силам от 1 до 6 километров. О том, как стать участником и зарегистрироваться, рассказал Президент Ассоциации спортивного ориентирования Пермского края, член организационного комитета легкоатлетического мероприятия "Кросс Нации" Анвар Нурисламов.

Анвар Нурисламов, президент Ассоциации спортивного ориентирования Пермского края, член организационного комитета легкоатлетического мероприятия "Кросс Нации": "В этом году он проходит в новом формате и соответствует своему названию. Регистрация участников продлится до 14 сентября с 14:00 до 19:00. Мы предлагаем пройти регистрацию в четырех местах. Такое предложение по регистрации впервые. Центральная точка - дворец спорта "Орлёнок" по ул. Сибирская,47, в универсальном дворце спорта "Молот" Лебедева,13, спортивный комплекс им. Сухарева Шоссе Космонавтов, 158а и дворец спорта Прикамье на Ласьвинской,1. Дистанций в этом году предложено 4 -1000 метров для всех желающих, 2000 метров - девочки и мальчики 2009 года рождения и младше, 3000 метров для девушек и юношей 99 года рождения и младше и для взрослых мужчин и женщин 98 года рождения и старше предложили дистанцию 6 км. Участие бесплатное. Это мероприятие проходит по всей стране. Все регионы включились в работу. Пермский край один из ведущих, мы заявили 16 тыс. участников из них 6000, предполагаем, будет участвовать в городе Перми, и порядка 10-11 тысяч муниципалитетов Пермского края. Муниципалитетов в этом году очень много, мы поставили рекорд, 37 муниципалитетов изъявили желание провести у себя на территориях забеги в рамках "Кросса нации". Мы их поддерживаем, им будут предоставлены нагрудные номера".