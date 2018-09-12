Платим в Фонд, где наш ремонт?

Фонд капитального ремонта принял решение о расторжении двух договоров на разработку проектно-сметной документации для ремонта 47 многоквартирных домов: 28 домов расположены в Березниках, 19 - в Перми. Подрядная организация ООО "ДСТ-Строй" не сумела выполнить взятые на себя договорные обязательства. По условиям договора, подрядчик обязан был завершить разработку проектов не позднее 9 июля 2018 года. По состоянию на 11 сентября ни один из проектов подрядчик не сдал. В адрес подрядчика направлены уведомления о расторжении договоров в одностороннем порядке на основании систематического нарушения договорных условий. Фонда капитального ремонта не будет производить оплату работы по расторгнутым договорам. Сейчас решается вопрос о применении штрафных санкций к ООО "ДСТ-Строй", а также готовятся документы для антимонопольной службы для включения сведений об организации в Реестр недобросовестных поставщиков. Аукционы по данным домам будут объявлены повторно.