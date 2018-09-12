Мак вне закона

В Пермском крае стартовал второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции "Мак-2018", которая продлится по 19 сентября. Цель мероприятия - выявление, пресечение и раскрытие правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, выявление и ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества. Правоохранители призывают граждан и общественные организации к сотрудничеству. Если вы располагаете информацией, связанной с незаконным оборотом запрещенных веществ, просьба сообщать об этом в ближайший территориальный орган МВД России по телефону 02, либо на телефон доверия в Перми: 246-87-87.