Мак вне закона
В Пермском крае стартовал второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции "Мак-2018", которая продлится по 19 сентября. Цель мероприятия - выявление, пресечение и раскрытие правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, выявление и ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества. Правоохранители призывают граждан и общественные организации к сотрудничеству. Если вы располагаете информацией, связанной с незаконным оборотом запрещенных веществ, просьба сообщать об этом в ближайший территориальный орган МВД России по телефону 02, либо на телефон доверия в Перми: 246-87-87.
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