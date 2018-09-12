В Ботаническом саду пермяков потчевали дарами осени

В Пермском университете прошла экскурсия "Осенний сад" с дегустацией плодов, созревших на территории Ботанического сада. Посещение экскурсии подразумевало благотворительный взнос 300 рублей на развитие Ботанического сада ПГНИУ в рамках проекта "Пальмовая ветвь". После экскурсии можно было приобрести саженцы и задать интересующие вопросы по выращиванию плодовых растений специалистам.