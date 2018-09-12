«Покупай пермское»: Число участников растет!

Торгово-промышленная Прикамья продолжает реализацию проекта "Покупай пермское". К ста девяти его участникам, производящим потребительскую продукцию, присоединился еще один - это музей современного искусства "PERMM". Главные редакторы ведущих СМИ обсудили сотрудничество по продвижению продукции пермских производителей и узнали, что объявлен журналистский конкурс "Расскажи о пермском". Подробности об этих событиях сообщила вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова.

Елена Гилязова, вице президент Пермской торгово-промышленной палаты: "Проект "Покупай пермское" живет и здравствует. У нас появился образ улыбающегося и обнимающегося с людьми на улице мишки. Реакция на него достаточно положительная. Вчера у нас появился 110-й участник проекта. Напоминаю, что участие в проекте добровольное. Никто никого не обязывает, и бизнес туда вступает, потому что он считает, что для него это интересно и полезно. 110-м участником проекта оказался достаточно знаковый для нас участник - Музей современного искусства. Музей современного искусства, с моей точки зрения, это бренд Пермского края, и я очень рассчитываю на наше тесное сотрудничество с музеем. Например, на сегодняшний день мы договорились о том, что в ноябре мы проведем форум моды, где будут пермские дизайнеры, спикеры, для профессионального сообщества и для общественности из Москвы. Еще очень много разного и интересного. Еще одну тему я бы хотела затронуть. У нас встреча с главными редакторами пермских изданий, потому что пермская журналистика это ведь тоже "Покупай пермское", и качество наших статей, в том числе, статей о проекте - это наше лицо. И суть такова, как мы пишем об успехах, о тех людях, чья история успеха является примером. Ну и в этой связи мы сегодня объявляем конкурс среди профессиональных журналистов, среди блогеров, среди изданий на лучший материал о пермских товарах и товаропроизводителях. Я приглашаю всех, в том числе, и тех, кто не работает на постоянно основе в каких-либо редакциях, ну например, на сегодняшний день у нас блоги и интернет успешно конкурируется со СМИ. Информация там расходится так же, как и в разных изданиях, на телевидении и радио, поэтому я всех приглашаю к участию в конкурсе, давайте будем писать о нас - о пермяках, потому что нам есть чем гордиться!".