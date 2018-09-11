Стартовал межрегиональный конкурс историй «Боевые-тыловые: 75 лет Уральскому добровольческому танковому корпусу». Любой желающий может написать историю об УДТК и получить возможность отправиться в путешествие по трем уральским городам. Проект посвящен истории уникального Уральского добровольческого танкового корпуса. Идея создания корпуса зародилась в Екатеринбурге и объединила общей целью Молотовскую (Пермский край), Свердловскую и Челябинскую области. История корпуса – это живая память о наших предках и земляках, которые в суровые дни 1943 года на собственные средства создали воинское подразделение. «Боевые тыловые» - это онлайн-журнал, где публикуются тексты написанные жителями Урала. О конкурсе и проекте в целом, мне рассказала его координатор Ольга Марасанова.

Ольга Марасанова, координатор: «Боевые тыловые» - это конкурс историй об Уральском добровольческом танковом корпусе. Написать историю можно на три темы: о человеке, который служил в добровольческом танковом корпусе; о человеке, который был в тылу и создавал Уральский добровольческий танковый корпус; а также можно рассказать о тех, кто сохраняет историю о добровольческом танковом корпусе. Мы приглашаем принять участие в конкурсе всех людей от 10 лет, работы принимаются до 20 октября, они могут быть написаны в размере от 2000 до 8000 знаков. Мы приветствуем материалы, которые написаны о местной истории. Можно написать о человеке, который создал в вашем населённом пункте памятник или музей, ушёл на фронт, либо трудился в колхозе, на заводе и так далее. Мы приветствуем работы, которые написаны ещё на неопубликованных материалах, на архивных источниках и семейных реликвиях. Если вы найдете фотографии того времени и будете писать о них, это мы очень приветствуем и очень ждём. Вся информация будет публиковаться на сайте боевые-тыловые.рф , там же можно разместить все рассказы, фотографии и даже видео. Каждую историю можно оценить лучшие работы по мнению жюри, а также работы, которые отмечены большим количеством лайков, будут названы победителями, а их авторы отправятся в трехдневное путешествие по трем уральским городам, где создавался Уральский добровольческий танковый корпус. Там мы посетим музеи техники: в Перми это будет музей молотовской артиллерии; в Екатеринбурге мы поедем в музей, который находится в Пышме; в Нижнем Тагиле мы отправимся в музее танкостроения"