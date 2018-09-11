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Чемпионат России по силовому экстриму: тестостерон в Перми зашкаливал
В субботу 8 сентября на площади перед Театром-Театром прошел Чемпионат России по силовому экстриму "Самый сильный человек России 2018". 10 силачей боролись за титул. О победителях рассказал президент Союза силачей Пермского края, член всероссийской ассоциации российских силачей, главный организатор турнира Сергей Харламов.
Сергей Харламов, президент Союза силачей Пермского края, член всероссийской ассоциации российских силачей, главный организатор турнира:
"В итоге самым сильным человеком стал атлет из Омска Евгений Марков. Он убедительно и уверенно выиграл и стал сильнейшим атлетом России 2018 года. 2 место занял атлет из Абакана Петр Бортыненко. Третья позицию занял Евгений Габриленко из города Саратов. Буквально 1 балл ему уступил пермяк Юрий Александров. Соревнования прошли на высочайшем уровне, все было достойно. Много народа, зрители не остались равнодушными. Было очень зрелищно, интересно и красиво. За это огромная благодарность пермяками гостям, всем кто приходил и поддерживал атлетов".
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