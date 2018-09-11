Приставы вернули жителям чистую воду

Поcле вмешательства судебных приставов организовано водоснабжение для жителей муниципального образования в Чердынском районе Пермского края.

Ксения Полыгалова, главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию со СМИ УФССП России по Пермскому краю: "По иску природоохранного прокурора Чердынский районный суд обязал администрацию Бондюжского сельского поселения организовать водоснабжение населения в соответствии с законом "О недрах" и санитарными нормами. Согласно действующему законодательству, для добычи подземных вод, предназначенных для питья, необходимо получить у государства лицензию на право поиска и оценки месторождений, а также на извлечение вод из земных недр, ведь от этого зависит безопасность граждан. Поэтому судом были установлены разумные сроки для исполнения данного решения - в течение 1 года. Так как в указанный срок водоснабжение организовано не было, прокурор вновь обратился в суд с заявлением о выдаче исполнительного документа для предъявления его в службу судебных приставов на принудительное исполнение. Через 5 дней в отдел судебных приставов предоставили документы, подтверждающие исполнение решения суда: информационное письмо и копию лицензии, выданной Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, действительной до 2043 года. Теперь жители района могут пить чистую воду, совершенно не опасаясь за своё здоровье, и использовать в хозяйственных целях.



