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Камнерезы Прикамья украсят Кунгурскую пещеру

камнерезы Кунгур

II Фестиваль камнерезного искусства стартовал в Кунгуре. Десять команд (12 мастеров-скульпторов), прошедших отборочный тур, в течение пяти дней будут трудиться над созданием скульптур по выбранной тематике: "Пещерный дух"  или "Вогульский Идол". 15 сентября на площади перед входом в Ледяную пещеру пройдет выставка конкурсных работ, награждение и закрытие фестиваля. После выставки лучшие скульптуры украсят гроты Кунгурской Ледяной пещеры и территорию туристического комплекса "Сталагмит".  Финалисты фестиваля будут награждены благодарственными письмами и денежными призами. Для гостей фестиваля в течение недели  с 12 до 15 часов в "Избе Ермака" организованы бесплатные мастер - классы резьбы по камню, а также продажа авторских работ уральских мастеров на территории  "Музея Карста и Спелеологии"  с 10:00 до 18:00.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 11.09.2018 в 14:42 в рубрике - Радио Пермского края

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← В Перми выберут «бабушку года»

Приставы вернули жителям чистую воду →

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