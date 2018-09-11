Камнерезы Прикамья украсят Кунгурскую пещеру

II Фестиваль камнерезного искусства стартовал в Кунгуре. Десять команд (12 мастеров-скульпторов), прошедших отборочный тур, в течение пяти дней будут трудиться над созданием скульптур по выбранной тематике: "Пещерный дух" или "Вогульский Идол". 15 сентября на площади перед входом в Ледяную пещеру пройдет выставка конкурсных работ, награждение и закрытие фестиваля. После выставки лучшие скульптуры украсят гроты Кунгурской Ледяной пещеры и территорию туристического комплекса "Сталагмит". Финалисты фестиваля будут награждены благодарственными письмами и денежными призами. Для гостей фестиваля в течение недели с 12 до 15 часов в "Избе Ермака" организованы бесплатные мастер - классы резьбы по камню, а также продажа авторских работ уральских мастеров на территории "Музея Карста и Спелеологии" с 10:00 до 18:00.