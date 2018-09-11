В Перми выберут «бабушку года»

Заявки на участие в шоу-конкурсе красоты, таланта и доброты "Бабушка года-2018" принимаются до 15 сентября. Финальное шоу во Дворце культуры "Искра" 28 октября откроет дефиле "Деревенский хайп". В качестве "визитки" каждая конкурсантка расскажет о самом ярком и запоминающемся событии своей жизни. Также зрители увидят творческий конкурс "Жгу, не могу!", закроется шоу дефиле "Светский раут", на котором участницы продемонстрируют молодежную одежду. Жюри конкурса будет оценивать творческие способности и таланты, эрудицию, коммуникабельность, оригинальность выступления участниц конкурса. Победительницей станет бабушка, набравшая наибольшее количество баллов по каждому испытанию. Участницу, завоевавшую титул "Бабушка года", наградят короной, титульной лентой и ценным призом. Другие конкурсантки получат наградные ленты, подарки и дипломы. Заявки принимаются, напомним, до 15 сентября по адресу: ул. Академика Веденеева, 54, офис 205.