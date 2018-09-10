Обмани грипп

Около 50% населения Пермского края смогут получить прививку бесплатно. Это пожилые люди, беременные женщины, студенты и дети, а также работники бюджетной сферы. Вакцина уже доставлена в поликлиники, где ждут всех, кто думает о своём здоровье и не желает заболеть гриппом, который опасен своими последствиями.



Виталий Костарев, руководитель управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Население иногда недооценивают тяжесть этого заболевания. Вообще у ОРВИ видов более 300, но грипп обладает тяжестью течения и большим числом осложнений. Поэтому вакцинопрофилактика - это наиболее важное средство, которой мы уделяем очень большое внимание. В этом году мы планируем вакцинировать около 47% всего населения Пермского края. Медицинские учреждения Пермского края уже получили эту вакцину и готовы организовать вакцинопрофилактику взрослым и детям".

Руководитель педиатрической службы краевой детской клинической больницы Екатерина Троицкая рассказала, что современные вакцины позволяют делать прививки людям с ослабленным здоровьем, беременным женщинам и даже 6-месячным малышам.

Екатерина Троицкая, руководитель педиатрической службы краевой детской клинической больницы: "Прививки проводит врач, который осматривает пациента, меряет ему температуру, уточняет анамнез и решает вопрос, есть у человека противопоказания или нет".

Екатерина Троицкая отметила и качество поступаем вакцины: "Вакцина российская , уже проверена. Она качественная, благодаря ей вырабатывается иммунитет".

Участвующий в пресс-конференции начальник отдела организации медпомощи при социально значимых заболеваниях краевого Министерства здравоохранения Олег Рожков особо подчеркнул, что при первых признаках болезни надо идти к врачу, а не на работу.

Олег Рожков, начальник отдела организации мед помощи при социально-значимых заболеваниях краевого Министерства здравоохранения Пермского края: "Грипп очень легко передается по цепочке, поэтому проще всего необходимо прийти и привиться. Даже если человек получает этот вирус, он получает иммунитет и течение заболевания проходит по-другому, а также снижаются всякие обострения. Лечебные учреждения Пермского края готовы к вакцинации и ждут своих клиентов. Никакого этапа формализации нет, нужны только полис и паспорт. Поэтому мы всех ждём, вакцины хватает, дело за малым - прийти в поликлинику в сентябре или октябре, сделать прививку от гриппа, и тогда ваш организм может выработать иммунитет до вспышки этого вирусного заболевания, которая чаще всего приходится на середину декабря и январь".