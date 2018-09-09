Победители марафона выиграли по полмиллиона рублей





В эти выходные Пермь становится поистине центром спорта. В Перми прошел второй пермский международный марафон. Разминка участников началась в 8:30, и уже в 9:00 дан старт на длинные дистанции - 10, 21 и 42 километра. В 09:15 на дистанции 200 метров свои силы попробуют участники на колясках.

Поддержать своих близких, друзей, коллег плакатами и кричалками можно по всему маршруту – от площади у Театра-Театра по улице Ленина, Комсомольскому проспекту, улице Сибирской с обеих сторон трассы. В стартово-финишном городке для зрителей установлены большие экраны с трансляцией.

Комментировать Пермский международный марафон будут российский телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев и мастер спорта СССР по спортивной ходьбе, технический делегат Всероссийской федерации легкой атлетики, комментатор Вадим Злобин. В этом году Пермский международный марафон состоится во второй раз. Участники марафона смогут проявить себя на четырех дистанциях: 42 километра 195 метров, 21,1 километра, 10 и 3 километра.

Абсолютным победителем на марафонской дистанции – 42,195 км среди мужчин стал Юрий Чечун из Тольятти с результатом 2 часа 18 минут 34 секунды, вторым с разницей в одну секунду прибежал Искандер Ядгаров из Ижевска, третьим – Михаил Максимов из Санкт-Петербурга. Среди женщин первой марафон пробежала Алина Прокопьева из Чебоксар с результатом 2 часа 34 минуты 32 секунды, второй финишировала пермячка Анастасия Слепнева, третьей стала Марина Смирнова из Набережных Челнов. Абсолютные победители марафонской дистанции получили сертификаты на 500 тысяч рублей.