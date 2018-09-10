С 1 февраля 2018 года Региональная общественная организация "Многодетные Пермского края" при поддержке Фонда президентских грантов реализовала социальный проект "С детьми не разводятся". Печатные материалы с необходимой информацией и нужными контактами для семей на грани развода распространялись через отделы ЗАГС по Пермскому краю, отделы Территориального управления Министерства социального развития, в офисе организации и на мероприятиях проекта. Также видеоматериалы размещали на мониторах в отделах ЗАГС, интернет-ресурсах организации и партнеров проекта. Итоги подвела председатель комиссии по работе с обращениями граждан и регламенту Общественной палаты Пермского края, руководитель РОО "Многодетные Пермского края" Ирина Ермакова.

Ирина Ермакова, председатель комиссии по работе с обращениями граждан и регламенту Общественной палаты Пермского края, руководитель РОО "Многодетные Пермского края: "Цель проекта - когда мы думали, в чем проблема, мы поняли, что мы не сможем искоренить разводы, потому что иногда бывает выходом, когда супруги живут отдельно, но мы поняли, что нам нужно помочь детям, потому что иначе дети просто будут в дальнейшем дублировать модель семьи, в которой росли. Целью определили для себя - привлечение внимания общества родителей к проблемам психологического и национального благополучия детей, которые находятся в ситуации развода. Также мы понимали, что необходимо формировать культуру выстраивания взаимоотношения супругов-родителей в период этого процесса с целью соблюдения прав и законных интересов ребенка, потому что мы все знаем, что когда начинается развод - в первую очередь у нас инструментом шантажа, инструментом угроз являются дети, ну и мы, безусловно, содействуем установлению детско-родительских отношений в семьях, где утрачиваются связи. Очень часто в период развода супруг, с которым остается ребенок, препятствует общению со вторым супругом, по крайней мере, в нашей организации очень много таких ситуаций. Нам было очень важно понимать, что испытывают дети в период развода. Мы попросили нарисовать рисунки те семьи, которые в разводе, тех мам, которые разошлись с мужьями, воспитывают детей в одиночку. Мы разместили объявления, вызывающие родителей, которые желают узнать, что чувствует ребенок, просто нарисовать картинку. Эти рисунки мы собрали, и дальше уже подключились психологи, потому что все рисунки были прокомментированы психологом, и родители получили информацию о том, что происходит с ребенком. Вообще, это, конечно, дало понять родителям, в какую сторону двигаться, и, может быть, есть уже смысл остановиться. Также мы провели выставку рисунков "Семья глазами ребенка" в Центральной детской библиотеке. Мы поняли, что очень нужны консультации психолога для семейных пар, переживающих развод, и для родителей, которые прислали рисунки. И мы заметили, что не всегда семья готова идти на консультацию в паре, даже если она в кризисе. У нас, по-моему, несколько раз было так, что записывается семейная пара, а потом раз и отказывается идти. Вроде бы они уже созрели идти к психологу, это на самом деле хорошо, это говорит о том, что семью можно сохранить, выстроить отношения между родителями, которые не будут травмировать ребенка".

По результатам опроса, прошедшем в рамках социального проекта "С детьми не разводятся", в котором приняло участие 506 человек, было выяснено, что разводятся абсолютно разные семьи. И бездетные, и многодетные, проживающие в браке пару лет и более 10-15. Самой основной причиной развода практически в половине случаях становится нестабильное материальное положение семьи. Большая часть опрошенных решала все проблемы самостоятельно, признались, что не хватало юридической, психологической помощи и поддержи близких. Причина тому - недостаток информации. Люди просто не знают, куда пойти за помощью. Все это учитывалось при реализации проекта "С детьми не разводятся". При подведении итогов данного проекта было предложено провести уроки семьи в школе, тем самым повысить ценности благополучия семьи, показывая достойные примеры и отвечая на вопросы детей, которые вероятно они не осмеливаются задать и обсудить с родителями.