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Спортивно-игровая площадка в КДКБ будет способствовать реабилитации пациентов
Губернатор Максим Решетников накануне посетил краевую Детскую клиническую больницу, где осмотрел новую спортивно-игровую площадку. Проект реализован при поддержке краевых властей в рамках социального партнерства с АО "Газпром газораспределение Пермь".
По словам главы региона, "открытие детского городка крайне важно в организации досуга и двигательной реабилитации маленьких пациентов, получающих лечение в больнице".
В стационарах КДКБ ежегодно получают лечение около 30 тысяч детей, выполняется более 18 тысяч оперативных вмешательств, амбулаторно-консультативную помощь получают более 100 тысяч детей.
"Уверены, что установка игровой площадки сделает пребывание наших маленьких пациентов комфортным, поскольку прогулки на свежем воздухе позитивно влияют на физическое и умственное развитие детского организма, улучшают двигательную реабилитацию после комплексного ортопедохирургического лечения", - отмечают в руководстве медучреждения.
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