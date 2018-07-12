Спортивно-игровая площадка в КДКБ будет способствовать реабилитации пациентов

Губернатор Максим Решетников накануне посетил краевую Детскую клиническую больницу, где осмотрел новую спортивно-игровую площадку. Проект реализован при поддержке краевых властей в рамках социального партнерства с АО "Газпром газораспределение Пермь".

По словам главы региона, "открытие детского городка крайне важно в организации досуга и двигательной реабилитации маленьких пациентов, получающих лечение в больнице".

В стационарах КДКБ ежегодно получают лечение около 30 тысяч детей, выполняется более 18 тысяч оперативных вмешательств, амбулаторно-консультативную помощь получают более 100 тысяч детей.

"Уверены, что установка игровой площадки сделает пребывание наших маленьких пациентов комфортным, поскольку прогулки на свежем воздухе позитивно влияют на физическое и умственное развитие детского организма, улучшают двигательную реабилитацию после комплексного ортопедохирургического лечения", - отмечают в руководстве медучреждения.