Донорская акция прошла - готовимся к новой!

В Перми прошла донорская акция "Пусть будут здоровы близкие!". С утра мобильная станция переливания крови "дежурила" возле Дворца культуры имени Гагарина.

Большую красно-белую машину, напоминающую дом на колёсах, невозможно не заметить - она видна издалека. Это и есть мобильная станция переливания крови, единственная в Пермском крае, которая работает уже несколько лет на выезде.

Ирина Комарова, специалист по развитию донорства Пермской краевой станции переливания крови:

- Мы приглашаем сдать кровь всей семьей, показать деткам своим донорство, рассказать, как все происходит. Дети очень часто интересуются, как внутри умещается у нас столько кабинетов, как люди сдают кровь. Мы их туда пускаем, все показываем и рассказываем сегодня.

В мобильном комплексе мы работаем уже достаточно давно, 5 лет точно. Это полностью автономная мобильная станция переливания. Здесь есть 5 донорских кресел, и также донор проходит все этапы медицинского и лабораторного обследования, которые он проходит на станции переливания крови. Это предварительное лабораторное обследование, определение уровней гемоглобина, осмотр врачом, определения уровня давления, температуры тела, сбор анализов. В центре Перми стараемся работать в мобильномкомплексе, потому что его видно издалека, и те люди, которые, возможно, не задумывались о сдаче крови, они увидят, придут, зададут свои вопросы. Если они не готовы к сдаче, то мы расскажем о донорстве, и в следующий раз они смогут прийти к нам сдать.

- Насколько активны люди?

Ирина Комарова, специалист по развитию донорства Пермской краевой станции переливания крови:

- Посетители есть, но не очень много, здесь нам дождик немножко помешал. Тем не менее, мы надеемся, что сегодня 70-80 доноров мы примем, особенно нам нужен резус отрицательный, такие группы крови мы ждем особенно трепетно. Сегодня акция также проходит на станции переливания крови – все доноры смогут получить приятный сувенир от службы крови.

Стать донором крови можно на Пермской краевой станции переливания крови по адресу: г. Пермь ул. Лебедева, 54 с понедельника по четверг с 8:00 до 13:30 и в пятницу до 12:30, а также на выездной донорской акции. Ближайшая такая акция "Всероссийская суббота донора", которая будет приурочена ко Дню здоровья,состоится 18 августа в парке им. Горького.