Пермский кластер сельскохозяйственного машиностроения получил официальный статус
Пермский кластер сельскохозяйственного машиностроения получил официальный статус. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров подписал приказ о его включении в федеральный реестр промышленных объединений.
Ключевыми участниками кластера стали машиностроительные предприятия "Краснокамский РМЗ", "Навигатор-НМ", "Техноград" и "Большая Земля", а также три высших учебных заведения: Институт повышения квалификации и переподготовки РМЦПК, политехнический и аграрно-технический университеты.
Как поясняют в региональном Минпромторге, общие инвестиции в совместные проекты участников кластера составят порядка 237 млн руб. Реализация проектов рассчитана до 2021 года.
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