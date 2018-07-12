Пермский кластер сельскохозяйственного машиностроения получил официальный статус. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров подписал приказ о его включении в федеральный реестр промышленных объединений.

Ключевыми участниками кластера стали машиностроительные предприятия "Краснокамский РМЗ", "Навигатор-НМ", "Техноград" и "Большая Земля", а также три высших учебных заведения: Институт повышения квалификации и переподготовки РМЦПК, политехнический и аграрно-технический университеты.

Как поясняют в региональном Минпромторге, общие инвестиции в совместные проекты участников кластера составят порядка 237 млн руб. Реализация проектов рассчитана до 2021 года.