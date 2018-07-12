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В Пермском крае будет создана единая база такси
В Пермском крае будет создана единая база такси. Соответствующий конкурс на создание информационной системы объявило региональное министерство транспорта. Планируется, что она позволит бороться с нелегальными таксистами.
Система будет называться "Таксомотор Пермского края". Начальная (максимальная) цена контракта - 12,1 млн рублей. Срок - 31 марта 2019 года. Заявки можно подать до 6 августа.
"Таксомотор Пермского края" автоматизирует процесс оформления и выдачи разрешений такси на территории края. Вся информация о выданных и аннулированных разрешениях будет предоставляться в едином формате. Помимо этого с помощью новой системы, можно будет подать жалобу на перевозчика или в реальном времени проверить, если у него разрешение.
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