← Межнациональный турнир по пляжному волейболу пройдет в Перми
В Перми начинают работу 16 нянь для неизлечимо больных детей
В Перми начинают работу 16 нянь для неизлечимо больных детей. Все они прошли специальную подготовку и будут проводить для детей гигиенические процедуры, кормить, гулять и играть, контролировать прием лекарств. Няня может работать с ребенком несколько часов в день или полный день.
Бесплатные няни - проект благотворительного фонда «Дедморозим», на который региональное министерство соцразвития выделило субсидию 2,6 млн рублей. В целом на проект с учетом взносов благотворителей будет потрачено более 3 миллионов рублей. Это позволит оплатить няням 12 тысяч рабочих часов.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Межнациональный турнир по пляжному волейболу пройдет в Перми
Пермяки принимают участие в первом образовательном интенсиве Chief Digital Officer
Расписание многих электропоездов существенно изменится
«Дорожный пристав» обогатил краевую казну на 10 миллионов рублей
Коми-пермяки снова первые!
Пермские регбистки выиграли Юрмальский Еврокубок по пляжному регби-5
Летний сезон «летающих лыжников» начался с «серебра»
«Горячая» линия поможет выбрать частный детский сад
Консультации по вопросам ЖКХ жители Мотовилихи могут получить в общественных центрах
Трамвайные пути на улице Уральской разобраны на 70 процентов
Добавить комментарий: