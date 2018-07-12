В Перми начинают работу 16 нянь для неизлечимо больных детей. Все они прошли специальную подготовку и будут проводить для детей гигиенические процедуры, кормить, гулять и играть, контролировать прием лекарств. Няня может работать с ребенком несколько часов в день или полный день.

Бесплатные няни - проект благотворительного фонда «Дедморозим», на который региональное министерство соцразвития выделило субсидию 2,6 млн рублей. В целом на проект с учетом взносов благотворителей будет потрачено более 3 миллионов рублей. Это позволит оплатить няням 12 тысяч рабочих часов.