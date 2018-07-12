← Пермяки принимают участие в первом образовательном интенсиве Chief Digital Officer
В Перми начинают работу 16 нянь для неизлечимо больных детей →
Межнациональный турнир по пляжному волейболу пройдет в Перми
14 и15 июля в рамках муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми» состоится турнир по пляжному футболу «Дружба народов». В нем примут участие представители различных конфессий и народов.
Кубок проводится в два этапа: на первом этапе команды делятся на группы и играют в круг, по результатам игр две лучшие команды из каждой группы выходят во второй этап, он пройдет в субботу.
Второй этап игры плей-офф состоится в воскресенье, 15 июля.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Пермяки принимают участие в первом образовательном интенсиве Chief Digital Officer
Расписание многих электропоездов существенно изменится
«Дорожный пристав» обогатил краевую казну на 10 миллионов рублей
Коми-пермяки снова первые!
Пермские регбистки выиграли Юрмальский Еврокубок по пляжному регби-5
Летний сезон «летающих лыжников» начался с «серебра»
«Горячая» линия поможет выбрать частный детский сад
Консультации по вопросам ЖКХ жители Мотовилихи могут получить в общественных центрах
Трамвайные пути на улице Уральской разобраны на 70 процентов
Подключение к сети Wi-Fi будет доступно в самых отдаленных уголках Прикамья
Добавить комментарий: