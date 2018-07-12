Межнациональный турнир по пляжному волейболу пройдет в Перми

14 и15 июля в рамках муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми» состоится турнир по пляжному футболу «Дружба народов». В нем примут участие представители различных конфессий и народов.

Кубок проводится в два этапа: на первом этапе команды делятся на группы и играют в круг, по результатам игр две лучшие команды из каждой группы выходят во второй этап, он пройдет в субботу.

Второй этап игры плей-офф состоится в воскресенье, 15 июля.