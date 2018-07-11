Консультации по вопросам ЖКХ жители Мотовилихи могут получить в общественных центрах

С июля в общественных центрах Мотовилихи открылись информационно-консультационные центры. Люди могут проконсультироваться по вопросам защиты прав в сфере ЖКХ.

Каждый пункт имеет свой график работы по предварительной записи, поскольку от содержания вопросов будет определяться, какую встречу проводить – индивидуальную или групповую.

Специалисты готовы оказать консультацию по вопросам защиты прав и интересов в сфере управления многоквартирными домами, просвещения в вопросах ЖКХ членов советов многоквартирных домов, вовлечения собственников помещений в принятие решений по содержанию и управлению домами, а также практическую помощь собственникам помещений во взаимодействии с управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК, органами местного самоуправления и надзорными органами.

Проводить консультации будет автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Институт инновационных технологий».