В департаменте образования администрации Перми пройдет «горячая» телефонная линия по вопросу выбора частного лицензированного детского сада
В департаменте образования администрации Перми пройдет «горячая» телефонная линия по вопросу выбора частного лицензированного детского сада.
В Перми создаются условия для развития частных детских учреждений. Из городского бюджета ежегодно выделяются субсидии на возмещение затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми в возрасте от 1 года частным дошкольным образовательным учреждениям, имеющим лицензию на осуществление образовательной деятельности.
На текущий момент 47 частных детских садов города имеют лицензию, их посещают более 4 тысяч ребят. В таких садах надзорными органами осуществляется контроль качества образовательных услуг и соблюдения требований безопасности.
«Горячая» линия по вопросу выбора частного лицензированного детского сада пройдет 12 июля с 10:00 до 11:00 по телефону 212-94-63. Специалисты департамента образования ответят на все интересующие вопросы.
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