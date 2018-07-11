В департаменте образования администрации Перми пройдет «горячая» телефонная линия по вопросу выбора частного лицензированного детского сада.

В Перми создаются условия для развития частных детских учреждений. Из городского бюджета ежегодно выделяются субсидии на возмещение затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми в возрасте от 1 года частным дошкольным образовательным учреждениям, имеющим лицензию на осуществление образовательной деятельности.

На текущий момент 47 частных детских садов города имеют лицензию, их посещают более 4 тысяч ребят. В таких садах надзорными органами осуществляется контроль качества образовательных услуг и соблюдения требований безопасности.

«Горячая» линия по вопросу выбора частного лицензированного детского сада пройдет 12 июля с 10:00 до 11:00 по телефону 212-94-63. Специалисты департамента образования ответят на все интересующие вопросы.