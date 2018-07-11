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Трамвайные пути на улице Уральской разобраны на 70 процентов
В Перми на улице Уральской на 70% выполнены работы по разбору трамвайных путей. Процесс реконструкции "главной дорожной артерии" Мотовилихи находится в графике.
С 1 июля подрядная организация ООО "ДСТ-Строй" приступила к выполнению работ по капитальному ремонту улицы Уральской на участке от улицы Крупской до улицы Розалии Землячки. Планируется, что ремонтные работы продлятся до сентября 2019 года.
Подрядной организации необходимо выполнить комплекс работ: переустройство инженерных коммуникаций - водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, произвести замену системы наружного освещения, линии электроснабжения, устройство ливневой канализации, замену асфальтобетонного покрытия.
Для производства работ было ограничено движение на участке дороги в направлении из центра, а также полностью закрыто движение трамваев. Автомобильное движение в направлении центра города будет сохраняться до завершения работ на Коммунальном мосту.
В настоящее время объезд автотранспорта осуществляется по улицам Крупской, Лебедева и КИМ. С подробными схемами движения трамвайных и автобусных маршрутов можно ознакомиться на сайте администрации Перми, здесь же размещена интерактивная карта, по которой можно следить за ходом дорожного ремонта в городе.
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