Подключение к сети Wi-Fi будет доступно в самых отдаленных уголках Прикамья

Получить бесплатный доступ к точкам доступа Wi-Fi, построенных по федеральному проекту устранения цифрового неравенства, можно через Единый портал Госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

- Возможности портала госуслуг постоянно расширяются. Подключение к сети Wi-Fi без СМС и лишних звонков обязательно будет пользоваться популярностью. Уже сейчас в Пермском крае на Едином портале госуслуг зарегистрировано более 1,145 млн человек.

По данным министерства информационного развития и связи, проект устранения цифрового неравенства предусматривает установку 305 точек доступа по всему Пермскому краю. Они обеспечат интернетом со скоростью не менее 10 Мбит/с отдаленные и труднодоступные населенные пункты с численностью жителей от 250 до 500 человек. В каждом населенном пункте, куда приходит оптическая линия, связисты устанавливают железобетонную опору и точку Wi-Fi доступа, обеспечивающую круговое покрытие радиусом до 100 метров на открытой местности. Точка общего доступа в сеть располагается вблизи социально значимых объектов.

Выйти в интернет жители могут с любых устройств, которые поддерживают подключение Wi-Fi.