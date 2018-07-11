В Пермский край прибыли «Герои добра»

Межрегиональный слет активной молодежи проходит в рамках реабилитационной программы "На пути героя" и социального проекта "Молодежный ресурсный центр "Компас добра" при поддержке Главного управления МВД России по Пермскому краю, Уполномоченного по правам человека, краевого Министерства образования и науки и администрации губернатора.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.Главной темой мероприятия в этом году стало наставничество над подростками, находящимися в конфликте с законом, окружением и собой.

Проходит межрегиональный слет на загородной базе в формате палаточного лагеря. Команды ждет полное погружение в профилактическую среду, которая аналогична со средой реабилитации подростков, применяемая в Пермском крае. Для участников - а это около полусотни делегатов из Кировской, Нижегородской, Саратовской, Ульяновской областей, а также из Республик Мордовия, Удмуртия, Татарстан и Башкирия - будет организованно много практических упражнений, мастер-классов, деловых и ролевых игр, тренингов от экспертов в сфере детства и дискуссий.