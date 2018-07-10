В Орджоникидзевском районе будут новые тротуары
В Орджоникидзевском районе Перми начался ремонт тротуаров. В общей сложности дорожники заменят около 3 км асфальтобетонного покрытия. Помимо этого, там, где это необходимо, будут восстановлены газоны, установлены урны, - сообщает сайт администрации Перми.
На данный момент ведется ремонт тротуара по улице Менжинского от дома №1 до улицы Первомайской.
В микрорайоне Молодежный подрядчик приступил к обновлению пешеходных дорожек по улице Академика Веденеева, там начались подготовительные работы по снятию старого асфальта.
Также летом запланировано обустройство пешеходных зон по улице Генерала Бушмакина от улицы Ракитной до улицы Суперфосфатной, по улице Гайвинской от улицы Воркутинской до улицы Гремячий Лог, по улице Вильямса и по улице Бумажников от дома №9 до железнодорожной станции "Голованово".
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