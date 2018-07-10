Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Радио Пермского края

← Краевые дороги будут обеспечены устойчивой сотовой связью уже в этом году

Пермский избирком наградил лучших своих помощников

На заседании Общественной палаты Пермского края состоялось награждение представителей общественности благодарностями Центральной избирательной комиссии и Избирательной комиссии Пермского края за содействие комиссиям в прошедшем избирательном цикле. Наградами ЦИК были награждены председатель Общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников и Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков.

Также благодарности были вручены представителям профсоюзных организаций Сергею Булдашову и Зое Галайде, ветеранских организаций - Надежде Максютенко и Валентине Савкиной, обществ инвалидов - Надежде Романовой и Николаю Бухавцеву, а также ряду членов общественной палаты Прикамья.

По словам председателя Избирательной комиссии Пермского края Игоря Вагина, прошедшая избирательная кампания по выборам Президента РФ была важна с точки зрения законности ее проведения и легитимности результатов.

Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края:

- Мы достаточно давно взаимодействуем с Общественной палатой, с аппаратом уполномоченного по правам человек, с различными общественными организациями. В итоге по некоторым направлениям достигли достаточно неплохих показателей. В частности, по доступной среде у насв 2014 годупрактически15% оборудовано помещений, где расположены избирательные участки, пандусами и средствами доступности, мы вышли на 60%, а в прошлом году это стал один из лучших показателей в стране.

Мы достаточно много провели работы в части создания института общественных наблюдателей, и в прошлом году федеральный законодатель ввел такой институт, дав право общественным палатам таких представителей выдвигать в составы комиссий, и в принципе в Пермском крае очень неплохо отработали в этой части. Более 3 тыс. независимых наблюдателей было выдвинуто, обучено, и они оказали очень большое содействие в части повышения доверия к институту выборов. Они выступали в качестве волонтеров, что тожеповлияло на статистику, на то, что у нас количество жалоб по сравнению с 2016 годом раза в 3 снизилось в марте 2018 года.

Напомним, что ровно через два месяца - 9 сентября - в Прикамье пройдут масштабные муниципальные выборы. На территории края уже стартовали 183 избирательные кампании. Наиболее крупные из них - выборы депутатов земских собраний Александровского и Красновишерского районов, городских дум Кунгура, Добрянки, Очера, Суксуна, Чердыни и Осы. Также состоятся выборы в представительные органы новых городских округов на базе Гремячинска, Горнозаводска, Кизела, Краснокамска, Оханска и Чайковского.

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Радио, Выборы

Опубликовано: 10.07.2018 в 10:54 в рубрике - Радио Пермского края

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:

Краевые дороги будут обеспечены устойчивой сотовой связью уже в этом году

В деревне Растягаево сгорела пилорама

Новые резиденты вошли в состав ТОСЭР «Чусовой»

Театральный фонтан расширил детский репертуар

Муниципальные выборы-2018: начался прием документов от кандидатов

8828 рабочих мест ждут жителей Перми

«Чекань за наших!»

За анализами направят в клинико-диагностический центр

Гостиный двор в Кунгуре получит вторую жизнь

Прикамье попало в антирейтинг Генпрокуратуры России по количеству выявленных взяток


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Краевые дороги будут обеспечены устойчивой сотовой связью уже в этом году

Обратите внимание

в Перми

Пермское УФАС выявило факт сговора двух участников аукционов

В результате анализа закупок, проведённых Пермским театром оперы и балета имени П. И.
10.07.2018 в 12:01

Метки: в Перми, в Пермском крае, Официально, Экономика

Пермский избирком наградил лучших своих помощников

На заседании Общественной палаты Пермского края состоялось награждение представителей общественности благодарностями Центральной избирательной комиссии и Избирательной комиссии Пермского края за содействие комиссиям в прошедшем избирательном цикле.
10.07.2018 в 10:54

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Радио, Выборы

Падающую с моста женщину спасли профессионализм и неравнодушие

Сегодня нашелся тот самый человек, который спас от падения с Коммунального моста женщину. Все случилось в минувшую субботу прямо средь бела дня на глазах многочисленных зевак. Из них не испугался прийти на помощь только один.
10.07.2018 в 10:30

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Утонувших в минувшие выходные до сих пор ищут в разных территориях края

За выходные дни случаи утопления зафиксированы в Кунгуре, Гайнском районе, а также на мотовилихинском пруду в Перми, в Косе и в Большесосновской районе.
09.07.2018 в 19:06

Метки: в Пермском крае, в Перми, Происшествия

Дожди и облачность принесут похолодание

Пермское краевое управление МЧС России предупреждает о неблагоприятных погодных условиях. В ближайшие сутки интенсивность дождей будет только нарастать.
09.07.2018 в 18:58

Метки: в Перми, в Пермском крае

В России

Пермский избирком наградил лучших своих помощников

На заседании Общественной палаты Пермского края состоялось награждение представителей общественности благодарностями Центральной избирательной комиссии и Избирательной комиссии Пермского края за содействие комиссиям в прошедшем избирательном цикле.
10.07.2018 в 10:54

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Радио, Выборы

Россия - Хорватия: Поражение, за которое не стыдно!

Впервые в своей истории сборная России в четвертьфинале мирового первенства.
09.07.2018 в 10:25

Метки: в Перми, В России, Спорт, В мире

Борт 886 приземлился в Анталии

После нескольких часов ожидания самолет починили. Пассажиры прошли регистрацию и таможню повторно, хотя и опасались лететь дальше.
06.07.2018 в 21:31

Метки: В России, Происшествия, В мире

Пассажиры рейса 1886 до Анталии вылетели из Казани

Стало известно, что самолет, который вылетел сегодня ночью из Перми в Анталию, но экстренно приземлился в Казани, все-таки продолжил свой путь.
06.07.2018 в 17:42

Метки: в Перми, В России, В мире, Происшествия

«Чекань за наших!»

Прикамские стражи порядка присоединились к всероссийской акции Чекань за наших! Вслед за своими коллегами из разных регионов страны сотрудники различных подразделений Главного управления МВД России по Пермскому краю приняли участие во флешмобе в поддержку национальной сборной по футболу, который проходит в период чемпионата мира.
06.07.2018 в 12:42

Метки: в Пермском крае, В России, Спорт

Лента новостей RSS каналы

Пермское УФАС выявило факт сговора двух участников аукционовПермское УФАС выявило факт сговора двух участников аукционов

Пермский избирком наградил лучших своих помощниковПермский избирком наградил лучших своих помощников

Падающую с моста женщину спасли профессионализм и неравнодушиеПадающую с моста женщину спасли профессионализм и неравнодушие

Палеонтологи приступили к раскопкам пермского трогантериевого слонаПалеонтологи приступили к раскопкам пермского трогантериевого слона

Новая игра поможет развитию коми-пермяцкой речи у детейНовая игра поможет развитию коми-пермяцкой речи у детей

Утонувших в минувшие выходные до сих пор ищут в разных территориях краяУтонувших в минувшие выходные до сих пор ищут в разных территориях края

Дожди и облачность принесут похолоданиеДожди и облачность принесут похолодание

Вести Кудымкар. Выпуск от 09.07.2018 г.Вести Кудымкар. Выпуск от 09.07.2018 г.

«Новогор-Прикамье» возобновил работу с абонентами в бизнес-центре «Белчер»«Новогор-Прикамье» возобновил работу с абонентами в бизнес-центре «Белчер»

Фестиваль Владимира Храпова прошел на городском пляжеФестиваль Владимира Храпова прошел на городском пляже

Фестиваль «Театральная пестрядь» получил весомую финансовую поддержкуФестиваль «Театральная пестрядь» получил весомую финансовую поддержку

Новости культуры. Пермь. Выпуск от 09.07.2018 г.Новости культуры. Пермь. Выпуск от 09.07.2018 г.

Кудымкар отметил 80-летний юбилейКудымкар отметил 80-летний юбилей

«Танец слонов» - кульминация «Небесной ярмарки»«Танец слонов» - кульминация «Небесной ярмарки»

Краевые дороги будут обеспечены устойчивой сотовой связью уже в этом годуКраевые дороги будут обеспечены устойчивой сотовой связью уже в этом году

В деревне Растягаево сгорела пилорамаВ деревне Растягаево сгорела пилорама

Новые резиденты вошли в состав ТОСЭР «Чусовой»Новые резиденты вошли в состав ТОСЭР «Чусовой»

Театральный фонтан расширил детский репертуарТеатральный фонтан расширил детский репертуар

Муниципальные выборы-2018: начался прием документов от кандидатовМуниципальные выборы-2018: начался прием документов от кандидатов

Пермяки решили, как будет выглядеть новая эспланадаПермяки решили, как будет выглядеть новая эспланада

Пермский край. Неделя за 159 секундПермский край. Неделя за 159 секунд

8828 рабочих мест ждут жителей Перми8828 рабочих мест ждут жителей Перми

Прогуляться по Красной и Зеленым линиям Перми можно группами и в одиночкуПрогуляться по Красной и Зеленым линиям Перми можно группами и в одиночку

«Длинные истории Перми» украсят собой 16 городских объектов«Длинные истории Перми» украсят собой 16 городских объектов

Россия - Хорватия: Поражение, за которое не стыдно!Россия - Хорватия: Поражение, за которое не стыдно!

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную