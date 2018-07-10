Пермский избирком наградил лучших своих помощников

На заседании Общественной палаты Пермского края состоялось награждение представителей общественности благодарностями Центральной избирательной комиссии и Избирательной комиссии Пермского края за содействие комиссиям в прошедшем избирательном цикле. Наградами ЦИК были награждены председатель Общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников и Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков.

Также благодарности были вручены представителям профсоюзных организаций Сергею Булдашову и Зое Галайде, ветеранских организаций - Надежде Максютенко и Валентине Савкиной, обществ инвалидов - Надежде Романовой и Николаю Бухавцеву, а также ряду членов общественной палаты Прикамья.

По словам председателя Избирательной комиссии Пермского края Игоря Вагина, прошедшая избирательная кампания по выборам Президента РФ была важна с точки зрения законности ее проведения и легитимности результатов.

Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края:

- Мы достаточно давно взаимодействуем с Общественной палатой, с аппаратом уполномоченного по правам человек, с различными общественными организациями. В итоге по некоторым направлениям достигли достаточно неплохих показателей. В частности, по доступной среде у насв 2014 годупрактически15% оборудовано помещений, где расположены избирательные участки, пандусами и средствами доступности, мы вышли на 60%, а в прошлом году это стал один из лучших показателей в стране.

Мы достаточно много провели работы в части создания института общественных наблюдателей, и в прошлом году федеральный законодатель ввел такой институт, дав право общественным палатам таких представителей выдвигать в составы комиссий, и в принципе в Пермском крае очень неплохо отработали в этой части. Более 3 тыс. независимых наблюдателей было выдвинуто, обучено, и они оказали очень большое содействие в части повышения доверия к институту выборов. Они выступали в качестве волонтеров, что тожеповлияло на статистику, на то, что у нас количество жалоб по сравнению с 2016 годом раза в 3 снизилось в марте 2018 года.

Напомним, что ровно через два месяца - 9 сентября - в Прикамье пройдут масштабные муниципальные выборы. На территории края уже стартовали 183 избирательные кампании. Наиболее крупные из них - выборы депутатов земских собраний Александровского и Красновишерского районов, городских дум Кунгура, Добрянки, Очера, Суксуна, Чердыни и Осы. Также состоятся выборы в представительные органы новых городских округов на базе Гремячинска, Горнозаводска, Кизела, Краснокамска, Оханска и Чайковского.