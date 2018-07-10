Шоссе Космонавтов спрямят до самого аэропорта

В Перми объявлен конкурс на первый этап реконструкции шоссе Космонавтов. Аукцион на так называемое "спрямление" объявило Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 289,7 млн руб. Заявки будут приниматься до 23 июля. Сам аукцион состоится 26 июля.Подрядчик должен выполнить работы до 31 июля 2019 года.

Первый этап работ по реконструкции участка пройдет на шоссе Космонавтов от реки Мулянка до аэропорта "Большое Савино".