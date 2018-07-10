Летние читальные залы открыты все лето и по всей Перми

Пермские библиотеки открывают летние читальные залы. В июле и августе познакомиться с книжными новинками, свежей периодикой, поиграть в настольные игры и принять участие в литературных викторинах можно будет в городских парках и скверах.

Так, летний читальный зал Центральной городской библиотеки им. Пушкина будет работать с понедельника по пятницу до 30 августа с 12:00 до 17:00 в сквере около театра оперы и балета. Библиотека №35 по вторникам и четвергам ждет гостей с 15:00 до 17:00 в сквере им. Дзержинского. Здесь можно познакомиться с периодическими изданиями для детей и взрослых, принять участие в интеллектуальных играх в рамках площадки "Умники и умницы", порисовать в "Городе художников", поиграть в настольные игры. Библиотека №13 им. Короленко приглашает каждый четверг с 16:00 до 18:00 посетить летний читальный зал в сквере им. Миндовского.

Как отмечают в мэрии Перми, читальный зал под открытым небом - это замечательная возможность во время прогулки по городским паркам провести теплые летние дни весело и с пользой.