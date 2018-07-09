Краевые дороги будут обеспечены устойчивой сотовой связью уже в этом году

Краевые дороги будут обеспечены устойчивой сотовой связью. К началу сентября планируется измерить качество покрытия сотовой связью более 2000 км дорог края. На выявленных проблемных участках будут установлены базовые станции для обеспечения устойчивой связи. Об успехах реализации на территории региона программы развития сотовой связи и доступа к интернету доложил на заседании краевого правительства министр информационного развития и связи Игорь Никитин.

Игорь Никитин, министр информационного развития и связи Пермского края:

- В этом году мы планируем добавить еще 17 вышек сотовой связи в 13 муниципальных районах. Мы улучшили связь в 2017 году в 75 населенных пунктах. С точки зрения подключения к сети интернет в рамках устранения цифрового неравенства 106 населенных пунктов мы также подключили.

В этом году мы заканчиваем подключение больниц и поликлиник к интернету, по ФАПам в следующем году мы должны завершить эту работу. В этом году по школам 515 объектов, половина из которых уже подключилась. По объектам соцзащиты в следующем году планируем подключить всех к интернету. В рамках обеспечения связи на краевых дорогах мы сформировали список приоритетных дорог, и сейчас нужно согласовать его с общественностью, с депутатами. Параллельно мы занимаемся изучением качества сотовой связи на дорогах, скоро завершим эту работу и оценим необходимые инвестиции, после чего начнем строительство базовых станций.