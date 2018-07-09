В деревне Растягаево сгорела пилорама

В Пермском районе произошёл пожар на пилораме. Оперативная информация поступила на пульт пожарной части около четырёх утра. Подробности сообщает руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Оксана Бутина.

Оксана Бутина, руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Пермскому краю:

- 6 июля в деревне Растягаево Пермского района по улице Лесная произошел пожар в строении пилорамы. На момент пожара в помещении охраны находился сторож. Примерно в 3:30 он услышал треск и почувствовал дым. Когда отрыл дверь, то все уже было в огне. Чтобы спастись, решил выбежать из помещения через огонь, так как в помещении окна отсутствовали. Мужчина 1960 года рождения получил ожог пламенем шеи, спины, плеч 1, 2, 3, степени на площади 20%. Кроме того у мужчины ожоговый шок, он госпитализирован в городскую больницу № 21. Общая площадь пожара составила 300 кв. метров. Предварительная причина пожара - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. По факту пожара проверка продолжается.