Новые резиденты вошли в состав ТОСЭР «Чусовой»

Новые резиденты вошли в состав Территории опережающего социально-экономического развития "Чусовой". Соглашения об осуществлении деятельности министерство территориального развития Пермского края заключило с обществами "Экотоп" и "Швейная фабрика "РК".

В рамках соглашения ООО "Экотоп" запустит производство топливных пеллет из древесных отходов и планирует создание 21 нового рабочего места. "Швейная фабрика "РК" планирует запустить в Чусовом новое производство по пошиву спецодежды и создать 37 новых рабочих мест.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, до конца года статус резидентов ТОСЭР "Чусовой" планируют получить еще семь организаций, инвестиционные проекты которых предусматривают создание около 700 новых рабочих мест.

Напомним, ТОСЭР "Чусовой" создана постановлением правительства РФ в прошлом года на период с 2017 по 2026 годы. Для резидентов установлены минимальные объёмы капитальных вложений - не менее 5 млн рублей, и минимальное количество новых постоянных рабочих мест - не менее 20 - в течение первого года после включения юридического лица в реестр резидентов ТОСЭР.