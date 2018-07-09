Театральный фонтан расширил детский репертуар

В репертуаре Театрального фонтана появились детские мелодии. Первый раз мелодии, знакомые с детства, прозвучали 1 июня в честь Дня защиты детей. Такое представление настолько понравилось пермякам, что МКУ "Пермблагоустройство" приняло решение добавить детские часы, а также расширить музыкальный репертуар фонтана.

Как пояснили в МКУ "Пермблагоустройство", детские мелодии Владимира Шаинского "Белогривые лошадки" и "Чунга-чанга" и "Танец маленьких утят" Томаса Вернера для детей и их родителей будут исполняться в пятницу в 18:00, а также в субботу и воскресенье в 15:00 и 18:00. Длительность представления составит 15 минут.