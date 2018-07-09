← Муниципальные выборы-2018: начался прием документов от кандидатов
Театральный фонтан расширил детский репертуар
В репертуаре Театрального фонтана появились детские мелодии. Первый раз мелодии, знакомые с детства, прозвучали 1 июня в честь Дня защиты детей. Такое представление настолько понравилось пермякам, что МКУ "Пермблагоустройство" приняло решение добавить детские часы, а также расширить музыкальный репертуар фонтана.
Как пояснили в МКУ "Пермблагоустройство", детские мелодии Владимира Шаинского "Белогривые лошадки" и "Чунга-чанга" и "Танец маленьких утят" Томаса Вернера для детей и их родителей будут исполняться в пятницу в 18:00, а также в субботу и воскресенье в 15:00 и 18:00. Длительность представления составит 15 минут.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Муниципальные выборы-2018: начался прием документов от кандидатов
8828 рабочих мест ждут жителей Перми
«Чекань за наших!»
За анализами направят в клинико-диагностический центр
Гостиный двор в Кунгуре получит вторую жизнь
Прикамье попало в антирейтинг Генпрокуратуры России по количеству выявленных взяток
Максим Решетников отправится с рабочей поездкой в Кудымкар
Семеро одно «окно» не ждут
В научные роты ВС РФ отправляются 6 прикамских призывников
Более 800 детей примут участие в спартакиаде летних лагерей Пермского края
Добавить комментарий: