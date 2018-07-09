Муниципальные выборы-2018: начался прием документов от кандидатов
Территориальные избирательные комиссии (ТИК) Пермского края начали прием документов на регистрацию кандидатов, выдвинутых на муниципальные выборы. Прием документов на регистрацию будет проходить до 18.00 25 июля.
Как сообщает пресс-служба краевой избирательной комиссии, по состоянию на 5 июля, был выдвинут 441 кандидат. Среди них как представители политических партий, так и самовыдвиженцы.
В этом году в Пермском крае пройдут 183 муниципальные избирательные кампании. Наиболее крупные из них - выборы депутатов земских собраний Александровского и Красновишерского районов, городских дум Кунгура, Добрянки, Очера, Суксуна, Чердыни и Осы. Также состоятся выборы в представительные органы новых городских округов на базе Гремячинска, Горнозаводска, Кизела, Краснокамска, Оханска и Чайковского. Голосование состоится 9 сентября.
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